Suriye'nin İdlib Kentinde Patlama: 17 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin İdlib Kentinde Patlama: 17 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinin Cisir Şuğur ilçesinde meydana gelen şiddetli patlamada 17 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil de yaralandı

Suriye'nin İdlib Kentinde Patlama: 17 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinin Cisir Şuğur ilçesinde meydana gelen şiddetli patlamada 17 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil de yaralandı.

Yerel kaynaklar, saldırının sebebinin henüz belirlenemediğini belirtirken kent sakinleri, patlamanın Cisr Şuğur'un birçok yerinden duyulduğunu aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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