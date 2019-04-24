Suriye'nin İdlib Kentinde Patlama: 17 Sivil Hayatını Kaybetti
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinin Cisir Şuğur ilçesinde meydana gelen şiddetli patlamada 17 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil de yaralandı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinin Cisir Şuğur ilçesinde meydana gelen şiddetli patlamada 17 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil de yaralandı.
Yerel kaynaklar, saldırının sebebinin henüz belirlenemediğini belirtirken kent sakinleri, patlamanın Cisr Şuğur'un birçok yerinden duyulduğunu aktardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com