Suriye'nin İdlib bölgesindeki kamplarda bebekler donarak öldü

Suriye'nin kuzeybatısında etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın, evlerinden olan Suriyeliler'in kaldığı kampları vurması sonucu iki bebek donarak hayatını kaybetti.

Bir BM yetkilisi AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İdlib'de biri yedi günlük, diğeri de iki aylık kız bebeeğin

Suriye'de 10 yıldır süren savaş nedeniyle, 2,8 milyon kişi evlerinden kaçıp, muhaliflerin elindeki bölgeye sığındı.

Bir çoğu, sıcak tutacak giysileri ve yakıtları olmadan yıpranmış çadırlarda yaşıyor.

BM, Suriye'deki ekonomik durumun gıda fiyatlarının bir yılda iki katına çıkması ve kış yardımları ile artan ihtiyaçların karşılanması için gereken fonların bulunamadığı uyarısını yaptı.

Suriye İnsah Hakları Gözlemevi, Salı günü İdlib'in kuzeyinde yer alan El Ziyara ve El Şeyn Bahr bölgelerindeki kamplarda kalan iki bebeğin öldüğünü bildirdi.

Kuruluş, 23 Ocak'ta da Cerablus'taki bir kampta yaşayan bir aylık bebeğin soğuk yüzünden öldüğünü açıkladı.

18 Ocak'ta da Kastal Miktad bölgesinde, yağın karın çadırın çökmesine yol açması yüzünden de bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

BM'ye göre, İdlib ve Halep'te evlerinden kaçmak zorunda kalanlar için kurulan 287 kamp, 18, 19 ve 25 Ocak'taki fırtınalarda kar yağışı, sel ve sert rüzgarlardan etkilendi Kar yağışı en az 935 çadırı tahrip ederken, 9500'den fazla çadıra hasar verdi.

BM, yılbaşından bu yana kamplarda 68 yangı çıktığını ve bu yangınlarda iki kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirdi. Yangınların çoğu ısınmak için kurulan sobalardan çıktı.

Yardım kuruluşu Save the Children'ın Suriye Direktörü Sonia Khush, "bir çocuğun kış yaşamından endişe etmesinin akıl almaz olduğunu" söyledi.

Khush "Suriye'deik krizin başlamasından neredeyse 11 yıl sonra, dünya Kuzeybatı Suriye'deki çocukları unutmuş gibi" diye de ekledi.

"Bu önlenebilir ve trajik ölümler, çocuklara insani yardımın ne kadar acil gerektiğini gösteren korkunç olaylar. Onların da Suriye'de kalıcı, barışcıl bir çözüme ihtiyacı var."