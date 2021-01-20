Suriye'nin Humus ilinde Esed rejiminin petrol rafinesinde patlama
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Suriye'nin Humus ilinde Esed rejiminin petrol rafinesinde patlama

20.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 01:02
Suriye'nin Humus ilinde Esed rejiminin petrol rafinesinde patlama

Suriye'nin orta bölgesindeki Humus ilinde Beşşar Esed rejimine ait petrol rafinerisinin içinde büyük bir patlama meydana geldi.

Suriye'nin orta bölgesindeki Humus ilinde Beşşar Esed rejimine ait petrol rafinerisinin içinde büyük bir patlama meydana geldi.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Humus rafinerisinde ham petrol taşıyan akaryakıt tankerleri patladı.

Toplamda en az 7 tankerin patladığı, yangının devam ettiği öğrenildi.

Yangını söndürmek ve rafineriye yayılmasını önlemek için Hama ve Tartus illerinden takviye itfaiye araçları bölgeye gönderildi.

Şu ana kadar ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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