- Suriye'nin Haseke kentinde patlama
- Suriye'nin Haseke kentinde patlamaŞAM - Suriye'nin Haseke kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.
- Suriye'nin Haseke kentinde patlama
ŞAM - Suriye'nin Haseke kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.
Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu büyük bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi. Patlamanın bölgedeki bir kilisenin yakınında gerçekleştirildiği aktarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgenin Türkiye sınırına çok yakın olduğu biliniyor.
Kaynak: İHA
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