Suriye'nin Haseke kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
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Suriye'nin Haseke kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem

26.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:44
Suriye'nin Haseke kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Haseke kentinde saat 14.17'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Haseke kentinde saat 14.17'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, depremin, 11,76 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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