Suriye'nin Hama ve İdlib İllerinde Hava Saldırıları

Suriye'nin orta kesimlerdeki Hama ve kuzeybatıdaki İdlib illerinde Rusya ve Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları tarafından, sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların cephe hatlarına saldırı düzenledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rus ve Esed rejimine ait savaş uçakları, sabah saatlerinde Hama'nın kuzeyindeki Kefer Zita ilçesi ile İdlib'in güneyindeki Habit beldesinde sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırdı. Habit beldesindeki saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

Diğer yandan muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkililerinin sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hımeymim askeri üssünden kalkan Rusya'ya ait üç ve Esed rejimine bağlı iki savaş uçağı Hama ve İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırısı düzenledi." ifadeleri yer aldı.



Savaş uçaklarının saldırıları devam ediyor.



Rus savaş uçakları son üç günde İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.



Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.