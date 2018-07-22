Suriye'nin Güneyinden Zorunlu Tahliyeler

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde askeri muhaliflerle Rusya arasında varılan mutabakatın ardından Beşşar Esed rejimiyle uzlaşıyı kabul etmeyen ve bölgeden göç etmek zorunda kalanları taşıyan ikinci tahliye konvoyu İdlib'e vardı.

İdlib'deki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, Deralı askeri muhaliflerle Rusya arasındaki ateşkes gereği, askeri muhalif ve sivilleri taşıyan ikinci tahliye konvoyu, 01.00 sularından ülkenin kuzeyindeki İdlib'e ulaştı.

Şam-Humus yolunda İranlı devrim muhafızlarına bağlı silahlı milisler tarafından alıkonulan konvoy, daha sonra serbest bırakıldı.

33 otobüslük ikinci tahliye konvoyunda 322'si çocuk ve 17'i kadın toplam 799 kişi yer alıyor.

Konvoya, acil durumlar için 3 boş otobüs ile iki ambulans da eşlik etti.

İlk tahliye, 15 Temmuz'da yapılmıştı. 15 otobüslük konvoyda 700 kişi İdlib'e tahliye edilmişti. Böylece bölgeden İdlib'e tahliye edilenlerin sayısı bin 499'a ulaştı.

Tahliye edilen Deralılar, Hama'nın Morik beldesindeki geçiş noktasına ulaştıktan sonra Halep ve İdlib bölgelerinde yer alan geçici konaklama merkezilerine doğru hareket etti.

Ateşkes ve tahliye süreci



Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle 20 Haziran'da Dera'ya askeri operasyon başlatmıştı. 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.



Anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı.



Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzden 85'ini ele geçirmişti.



Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD, daha sonra bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.