Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde halk, Esed rejimini protesto etti

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde halk, hayat pahalılığı, yolsuzluk ve kötü güvenlik şartlarını protesto etmek için Beşşar Esed rejimine karşı kent genelinde gösteriler düzenledi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi kontrolündeki Süveyda ilinde yaşayan halk, hayat pahalılığı, yolsuzluk, elektriğin olmaması ve güvenlik durumunun kötüleşmesini protesto etti.

Kırsal kesimdeki Nemre, Şehba ve Mecadil ve Kereyya yolları ve Hazım köyü noktalarında toplanan göstericiler, Şam-Süveyda otoyolunu da lastikler yakarak kapattı.

"Onur, eşitlik, adalet", "Devlet malını heder eden vatandaş değil yolsuzlardır", "Ne doğu ne batı, Suriye'nin hiç kimseye bağlı olmasını istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Suriye bizimdir Esed ailesinin değil" diyerek de rejim karşıtı sloganlar attı.

"Süveyda 24" adlı yerel haber ağı da Esed rejiminin, gösterilerin yayılmasını engellemek için kent merkezine çok sayıda asker sevk ettiğini ileri sürdü.

Süveyda ilinde zaman zaman rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.