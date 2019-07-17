Suriye'nin güneyinde Esed rejimine yönelik saldırılar düzenlendi

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Esed rejimine ait askeri araçlara yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu 6'sı rejim güçlerinden 8 kişi öldü.

Dera'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki İran destekli "4. Fırka"ya ait askeri araca yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlatılması sonucu 5 rejim unsuru öldü, 15'i yaralandı.

Dera'nın batısındaki Dahiye Mahallesi'ndeki patlamanın ardından ikinci patlama oldu.

İlin batı kırsalındaki Cilin beldesinde askeri noktadan çıkan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Bir albay rütbeli rejim unsuru ile ailesinden iki kişi öldü.

Söz konusu saldırıları üstlenen olmadı.

Esed rejimi Dera'yı geçen yaz ele geçirmişti

Dera'da daha önce de rejim konvoyları hedef alınmış ancak can kaybı yaşanmamıştı.

Esed rejimi, halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği Dera ilini, geçen yaz Rusya'nın desteklediği operasyonla ele geçirmişti.

Kaynak: AA