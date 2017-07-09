Suriye'nin Güneybatısındaki Ateşkes Yürürlüğe Girdi

ABD ve Rusya'nın anlaştığı Suriye'nin güneybatısındaki ateşkes yürürlüğe girdi.

Suriye'nin Güneybatısındaki Ateşkes Yürürlüğe Girdi

ABD ve Rusya'nın anlaştığı Suriye'nin güneybatısındaki ateşkes yürürlüğe girdi

Kaynak: Dunya.com