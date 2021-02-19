Suriye'nin, esir takası kapsamında bıraktığı İsrailli genç kadın ülkesine döndü
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Suriye'nin, esir takası kapsamında bıraktığı İsrailli genç kadın ülkesine döndü

19.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:31
Suriye'nin, esir takası kapsamında bıraktığı İsrailli genç kadın ülkesine döndü

Suriye'nin, Rusya'nın ara buluculuğunda varılan esir takasıyla serbest bıraktığı İsrailli genç kadının ülkesine döndüğü belirtildi.

Suriye'nin, Rusya'nın ara buluculuğunda varılan esir takasıyla serbest bıraktığı İsrailli genç kadının ülkesine döndüğü belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortaya koyduğu çabaların bir devamı olarak, Suriye sınırını geçip Suriyeliler tarafından gözaltına alınan İsrail vatandaşı bu sabah İsrail'e döndü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "iyi niyet girişimi olarak, İsrail'e giren iki çobanın da Suriye'ye gönderildiği" kaydedildi.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Suriye arasında Rusya ara buluculuğunda varılan esir takası kapsamında İsrail'in elindeki iki Suriyeli çobanın serbest bırakıldığı belirtilmişti.

İsrail basınında 16 Şubat'ta yayımlanan bir haberde, Tel Aviv yönetiminin Rusya'dan Suriye ile ilgili insani bir konuda yardımcı olmasını istediği ifade edilmişti.

Haberde, 2 Suriyeliye karşılık Suriye devletinin, ülkenin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla girdikten sonra tutuklanan" ve kimliği açıklanmayan İsrailli bir genç kızı serbest bırakacağı aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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