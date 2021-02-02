Suriye'nin El Bab kentinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Suriye'nin El Bab kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, üst aramalarında bir el bombası ele geçirildi.

Suriye'nin El Bab kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, üst aramalarında bir el bombası ele geçirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'daki yerel kolluk birimlerince uyuşturucu sattığı gerekçesiyle T.M ve H.A. gözaltına aldı.

Zanlıların üst ve adreslerinde yapılan aramada 22 kilogram esrar, 18 uyuşturucu hap ve 1 el bombası ele geçirildi.

Şüphelilerin yerel kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak