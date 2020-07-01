Suriye'nin durumu kötüleşirken Katar'da Rus ve Suriyeli yetkililerden önemli görüşmeler
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Suriye'nin durumu kötüleşirken Katar'da Rus ve Suriyeli yetkililerden önemli görüşmeler

Esad rejimi kontrolünde bulunan bölgelerde ekonominin kötüleşmesinin ardından Rus yetkililer ile Suriye Muhalefet Güçleri Ulusal Koalisyonu eski Başkanı Ahmad Moaz al-Khatib'in önderliğindeki Suriyeli muhalifler Suriye'deki durumu Katar'da görüştü.

Suriye'nin durumu kötüleşirken Katar'da Rus ve Suriyeli yetkililerden önemli görüşmeler
01.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:10

Esad rejimi kontrolünde bulunan bölgelerde ekonominin kötüleşmesinin ardından Rus yetkililer ile Suriye Muhalefet Güçleri Ulusal Koalisyonu eski Başkanı Ahmad Moaz al-Khatib'in önderliğindeki Suriyeli muhalifler Suriye'deki durumu Katar'da görüştü.

Suriye'de Esad rejiminin kontrolü altında bulunan bölgelerde halkın ekonomik sıkıntıları giderek artıyor. Ülke genelinde ekonomik kriz yaşayan siviller protestoları gerçekleştirilirken Rus yetkililer ile Suriyeli muhalifler arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile Suriye Muhalefet Güçleri Ulusal Koalisyonu Eski Başkanı Ahmad Moaz al-Khatib'in önderliğindeki Suriyeli muhaliflerden oluşan heyet Katar'da bir araya geldi. Başkent Doha'da 23 Haziran'da gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye krizi ele alındı. Suriye'de Hem siyasi hem ekonomik gelişmeler hakkında fikir teatisi yapılan görüşmeye ilişkin detay verilmedi. Ancak Bogdanov'un, yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması koşuluyla, al-Khatib'den Esad'ın yerine geçmesini istediği iddia ediliyor.

Esad yönetimindeki bölgelerde protestolar

Suriye'de ekonominin kötüye gitmesine halk yeni çözüm yolu arıyor. Suriyeli siviller, değer kaybeden Suriye Lirası yerine Türk Lirası'nı kullanmayı tercih ediyor. Suriye'de ekmeğin fiyatının dahi sabit olmadığını ifade eden halk, günlük hayatta alışverişlerini Suriye Lirası yerine TL ile yapmak istiyor. Halk, paralarını TL'ye dönüştürmek için döviz ofislerine akın ederken günlük hayatın yanı sıra bazı kurumlar da işlemlerini TL ile gerçekleştiriyor. 2011 yılında iç savaş başlamadan önce 1 doların karşılığı 47 Suriye Lirası olurken, bugün 1 dolar en az 2 bin 550-Suriye Lirası'na tekabül ediyor. Suriye ekonomisinin istikrarsız seyretmesi sonucu 1 dolar zaman zaman 3 bin Suriye Lirası'na da denk gelebiliyor.

Ülkenin Esad rejimin kontrolündeki Süveyde ve Dera illerinde de halk protestolar düzenliyor. Protestolarda, "Suriye vatanımız Esad'ın yuvası değil" sloganlar atan halk, ekonomik krizle mücadele ediyor. Ekonominin kötü gidişi Esad'ın destek kaybetmesine neden oluyor.

Esad'ı kuşatan Sezar Yasası

Sezar Yasası olarak da bilinen Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, 21 Aralık 2019 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı. Esad'ın hapishanelerinde işkenceyi belgeleyen binlerce fotoğrafı cesurca paylaşan Suriyeli fotoğrafçı, ABD hükümeti tarafından rejimin zulmüne karşı Sezar Yasası'nın çıkarılmasını sağlamıştı. Esad rejimini hem ekonomik hem de askeri olarak kuşatan Sezar Yasası, 17 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasa, Esad rejimine destek sağlayan firma ve şahıslara yaptırım uygulamayı öngörüyor. Sezar Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Esad rejiminde ekonomik sıkıntıların yaşanması Esad'ın da elini kolunu bağladığı savunuluyor. - ŞAM

Kaynak: İHA

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