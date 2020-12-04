Son dakika haberleri | Suriye'nin Cindires beldesinde patlama: 4 yaralı
04.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:36
Son dakika haberlerine göre uriye'nin Cindires beldesinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.
uriye'nin Cindires beldesinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesine bağlı Cindires beldesinde bir aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Sivil savunma yetkilileri, patlamada 1'i kadın 4 sivilin yaralandığını açıkladı. Patlama sonucu aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı