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Suriye'nin Cerablus kentinde Eman Filistin Okulu açıldı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Suriye'nin Cerablus kentinde Eman Filistin Okulu açıldı

Ata Derneği ve Aman Filistin Derneği iş birliği ile Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Cerablus kentinde Eman Filistin Okulu açıldı.

Ata Derneği ve Aman Filistin Derneği iş birliği ile Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Cerablus kentinde Eman Filistin Okulu açıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun açılışına Vali Davut Gül'ün yanı sıra Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Cerablus Yerel Meclis Başkanı Muahammed Muhammed, Ada Derneği Genel Koordinatörü Khaled Alissa, öğretmenler, öğrenciler ve yöre halkı katıldı.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlik için bir arada olduklarını belirtti.

Müslümanların kardeş olduğunu aktaran Gül, "Dünyanın neresinde bir Müslüman, bir mazlumun derdi varsa onunla dertleniyoruz. Bu bölgede de Ata Derneğinin konutlarını görüyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine bu okulun Ata Derneği ile Aman Filistin Derneği birlikteliği ile yapıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cerablus'ta hayatın normalleşmesi için güvenlik, sağlık, adalet başta olmak üzere her alanda çalışmalar var. Bu çalışmalar artarak devam edecek. İnşallah bu okulda yetişen kardeşlerimiz daha iyi bir Cerablus, daha iyi bir Suriye'nin temellerini atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakam Şahin ise güvenli bölgede en önemli unsurun güvenlik olduğunu vurgulayarak, "Güvenliğin sonrasında ilk yapılan iş okulların açılması, sağlık tesislerinin harekete geçirilmesi ve diğer hayatı destekleyecek çalışmaların yapılmasıydı. Bu bakımdan bu eğitim yuvasını yapan Ata Derneği ve Eman Filistin Derneğine teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ata Derneği Genel Koordinatörü Khaled Alissa da dernek olarak insani konularda destekler verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, okulun açılışını gerçekleştirilerek, sınıfları gezdi.

Suriye'nin Cerablus kentinde Eman Filistin Okulu açıldı

Suriye'nin Cerablus kentinde Eman Filistin Okulu açıldı

Suriye'nin Cerablus kentinde Eman Filistin Okulu açıldı

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