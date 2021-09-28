Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen terör saldırılarında 1 sivil öldü, 15'i yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen terör saldırılarında 1 sivil öldü, 15'i yaralandı

AA / Ömer Koparan - Haberler | Güncel
Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen terör saldırılarında 1 sivil öldü, 15'i yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus merkezinde bir motosiklete ve çöp konteynerine yerleştirilen bombalar eş zamanlı patlatıldı.

Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivil yaralandı.

Yaralılar, Cerabus'ta bulunan hastanelere nakledildi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen terör saldırılarında 1 sivil öldü, 15'i yaralandı

Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen terör saldırılarında 1 sivil öldü, 15'i yaralandı

Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen terör saldırılarında 1 sivil öldü, 15'i yaralandı

Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen terör saldırılarında 1 sivil öldü, 15'i yaralandı

AA / Ömer Koparan - Son Dakika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

 MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'lı Karaaslan'ı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'lı Karaaslan'ı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yiğit Marcus Aral Şevval Şahin
Spor Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen terör saldırılarında 1 sivil öldü, 15'i yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:23:52. #1.11#