Suriye'nin Cerablus ilçesinde bombalı terör saldırısında 2 sivil yaralandı
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Suriye'nin Cerablus ilçesinde bombalı terör saldırısında 2 sivil yaralandı

Suriye'nin Cerablus ilçesinde bombalı terör saldırısında 2 sivil yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlamada yaralanan 2 sivil çevredeki hastanelere nakledildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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