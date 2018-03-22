Suriye'nin Buğday Çeşitleri Türkiye'de Hayat Bulacak

MEHMET FATİH ASLAN - Suriye'deki iç savaş nedeniyle ekimi yapılamadığı için kaybolmaya yüz tutan 17 buğday çeşidi, Şanlıurfa'da ekimi yapılarak üretime kazandırılacak.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle tarımsal üretim birçok bölgede durma noktasına geldi. Milyonlarca insanın ülkeden göç etmesi sonucu tarım arazileri ekilemez oldu ve ülkedeki yerli tohumlar kaybolmaya yüz tuttu.

Ülkedeki buğday tohumlarının tamamen yok olmaması ve tekrar üretime kazandırılması amacıyla harekete geçen Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Merkezi (GAPTAEM) ve Katar Kızılayı, iş birliği yaparak 17 buğday çeşidini Türkiye'ye getirdi.

Kaybolmaya yüz tutmuş buğday tohumları GAPTAEM tarafından Suriye sınırına yakın arazilerde toprakla buluşturuldu. Hasadın ardından elde edilecek tohumlar, tekrar üretime kazandırılması amacıyla Suriye'deki halka dağıtılacak.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle Suriye'deki birçok bitkinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Ülkedeki tarımsal faaliyetlerin birçok bölgede durma noktasına geldiğini kaydeden Çetiner, şöyle konuştu:

"Suriye'deki kriz nedeniyle 20'yi aşkın buğday çeşidinin kaybolmaya yüz tuttuğu tespit edildi. Kurum olarak, Katar Kızılayından gelen talep üzerine, protokol imzalayarak proje hazırladık. Projede kapsamında, Suriye'deki buğday çeşitlerinin tekrar üretime kazandırılması amaçlanıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş bu buğday çeşitlerinden 9'u makarnalık, 8'i ekmeklik olmak üzere 17 çeşidi Katar Kızılayı aracılığıyla ülkemize getirdik."

"Buğday çeşitleri üretim için geri gönderilecek"

Getirilen tohumları benzer iklim şartlarının olduğu Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde bulunan tarım işletmesinde ektiklerini belirten Çetiner, tohumlar için toprağı özenle hazırladıklarını vurguladı.

Çetiner, hasattan sonra üretilen buğdayın tohum olarak tekrar Suriye'ye gönderileceğini dile getirerek, "Tohumlar Katar Kızılayı aracılığıyla Suriye'ye götürülecek ve yerel halka dağıtılacak. Böylece kaybolmaya yüz tutmuş bu buğday çeşitlerini tekrar tarıma kazandırmış olacağız. İnsanlık için çok önemli olan buğday korunmuş olacak. Tarımdaki boşluğu bu şekilde doldurmuş olacağız." şeklinde konuştu.

"Elit tohumlar üretilecek"

Suriye'de 23-24 buğday çeşidi bulunduğunu aktaran Çetiner, 3 yıl devam edecek proje kapsamında diğer tohum çeşitlerinin de Türkiye'ye getirilerek ekimini yapmayı planladıklarını kaydetti.

Çetiner, proje kapsamında ekilen buğday çeşitlerinde incelemelerde de bulunacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Uzman personelimiz buğdayın özüne giderek orijinal, elit tohumlar üretecek. Burada amaç, bu buğday çeşitlerinin kaybolmaması ve yine Suriye'de üretime kazandırılması. Bunun yanında bir buğday genini korumuş olmak bize mutluluk veriyor. Gerçekten Suriye'de savaş nedeniyle kaybolmaya yüz tutmuş olan buğday tohumları, Türkiye'de hayat bulacak ve inşallah buradan yine Suriye'ye göndereceğiz, yine ana vatanında üretilecek."