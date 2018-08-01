Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi'nden Skandal Sözler: Suriye, Türkiye'nin İşgal Ettiği Toprakları Geri Alma Hakkına Sahip!

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, "Türkiye'nin işgal ettiği tüm toprakları geri almak Suriye halkının meşru hakkı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN İŞGAL ETTİĞİ YERLERİ GERİ ALMA HAKKIMIZ VAR

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Suriye hükümetinin İdlib dahil Türkiye'nin işgalindeki tüm toprakları geri alma hakkına sahip olduğunu belirterek, "Hiçbir taviz söz konusu olamaz. Çatışmasızlık bölgelerinin geçerlilik süresinin bir sınırı var. Suriye hükümetinin izni olmadan bu süre uzatılamaz. Türkiye'nin işgal ettiği tüm toprakları geri almak Suriye halkının meşru hakkı" dedi.

"TÜRKİYE ÜLKEMİZİN BAĞIMSIZLIĞINA 10. KEZ SAYGIYLA YAKLAŞMIYOR"

Rusya ve İranlı dostlarının Suriye'nin bağımsızlığının korunması yönündeki taahhütlerini saygıyla uyguladıklarını belirten Caferi, "Türkiye'ye gelince, ülkemizin bağımsızlığına saygıyla yaklaşma taahhütlerine 10. kez uymuyor. Türk yönetimi İdlib'deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili taahhütlerine de uymuyor. Türkiye oraya sadece hafif silahlı polisleri göndermeliydi ama böyle yapmadı. Onlar oraya silahlı güçleri, tankları ve zırhlı araçları gönderdi" dedi. Suriyeli diplomat, "Türkiye, Astana formatı içinde üzerine aldığı taahhütleri ihlal eden tek ülke" dedi.

(Kaynak: Sputnik)