Suriye'nin Bab ilçesinde lise bitirme sınavlarında başarılı olan öğrencilere hediyeler verildi
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Suriye'nin Bab ilçesinde lise bitirme sınavlarında başarılı olan öğrencilere hediyeler verildi

Suriye'nin Bab ilçesinde lise bitirme sınavlarında başarılı olan öğrencilere hediyeler verildi
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 2020-2021 yılı eğitim döneminde lise bitirme sınavlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 2020-2021 yılı eğitim döneminde lise bitirme sınavlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, lise düzeyinde 2020-2021 yılı eğitim döneminde başarılı olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Bab ilçe merkezinde düzenlenen törende, ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Bizia ve Kabbasin bölgelerinde başarı sağlayan 30 öğrenciye nakdi yardım ve tablet hediye edildi.

Törene, Bab Yerel Meclis Başkanı Muhammed Heysem Şehabi, Suriye Milli Ordusu komutanlarından Seyf Ebu Bekir ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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