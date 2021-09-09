Suriye'nin Bab ilçesinde gençlik merkezi açıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Gençlik Merkezi faaliyete geçti.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Gençlik Merkezi faaliyete geçti.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde kurulan Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcileri, Yerel meclis temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Törene katılan heyet, gençlik merkezini ziyaret etti. 234 gencin kayıt yaptırdığı gençlik merkezinde, resim, zihinsel gelişim, satranç, zeka oyunları, temel bilgisayar eğitimi, el sanatları, müzik, karate ve yüzme eğitimi veriliyor.

Merkezde eğitim alan öğrencilerin gösteriler düzenlediği törende, Gaziantep Valisi Davut Gül başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Gençlik Merkezindeki müzik bölümünde eğitim alan 12 yaşındaki Şehet Assani, "Müziği çok seviyorum bu sebeple buradayım ancak göz doktoru olup göz tedavisi yapmak istiyorum. Arkadaşlarımla şarkılar söylüyor, müzik aletlerini öğreniyoruz." şeklinde konuştu.

Gençlik merkezinde eğitim alan 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Muhammed Şilaş ise "Gençlik Merkezinin açılacağını ve içerisinde birçok eğitim olduğunu duyunca kayıt yaptırarak bilgisayar eğitimine başladım." dedi.

Şilaş, "Bugün ilk günüm, aldığım kurslar eğitimime destek olacak. Bilgisayar programlarını kullanmayı öğreneceğim. Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan