Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

AA, Ethem Emre Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezindeki Fatime Zehra Camisi yakınında araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında 1 kişi öldü.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

AA / Ethem Emre Özcan - Güncel

Suriye, Fırat, Terör, Bomba, Güncel, Haberler

title