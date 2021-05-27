Suriye'nin Bab ilçesinde 240 polis mezun oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'nin Bab ilçesinde 240 polis mezun oldu

Suriye'nin Bab ilçesinde 240 polis mezun oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yerel güvenlik güçlerince eğitilen 240 polis törenle mezun oldu.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yerel güvenlik güçlerince eğitilen 240 polis törenle mezun oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da yerel güvenlik güçlerince zorlu eğitimlerden geçerek başarı sağlayan 240 polis törenle mezun edildi.

Mezun edilen polisler, Bab bölgesinde asayiş, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespiti ve idari birimlerde görevlendirilecek.

Her türlü silah eğitimi verilen yerel polisler olaylara nasıl yaklaşacakları ve güvenliği nasıl sağlayacakları konusunda zorlu eğitimden geçirilerek mezun edildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel adına düzenlenen mezuniyet törenine, Türk yetkililer ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Bab ilçe merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Türk Polis Akademisi tarafından eğitilmişti.

Suriye'nin Bab ilçesinde 240 polis mezun oldu
Suriye'nin Bab ilçesinde 240 polis mezun oldu
Suriye'nin Bab ilçesinde 240 polis mezun oldu
Suriye'nin Bab ilçesinde 240 polis mezun oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberleri... MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi: GAZİOSMANPAŞA'DA YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTI: O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi: GAZİOSMANPAŞA'DA YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ ÇÖPE ATTI: O ANLAR KAMERADA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ersun Yanal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suriye'nin Bab ilçesinde 240 polis mezun oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 16:34:46. #1.16#

title