Suriye'nin Azez ilçesinde, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'nin Azez ilçesinde, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı

Suriye'nin Azez ilçesinde, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla geleneksel okçuluk turnuvası düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla geleneksel okçuluk turnuvası düzenlendi.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlandı.

Kutlama kapsamında düzenlenen okçuluk turnuvasına, Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Kilis Mili Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri, Azez ve Çobanbey yerel meclisi yetkilileri ile bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Turnuvaya, Azez Meclisi Gençlik Merkezi Okçuluk Takımı, Çobanbey Meclisi Gençlik Merkezi Okçuluk Takımı ve Azez Yunus Emre Enstitüsü Okçuluk Takımından 48 sporcu katıldı.

Finale kalan 18 sporcu, birincilik için ter dökerek bireysel olarak takımlarını temsil eden kızlardan 3, erkeklerden 3 sporcu derece aldı.

Dereceye giren öğrencilere, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalyaları verildi.

Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü nedeniyle Suriyeli kardeşlerimizle geleneksel okçuluk turnuvası düzenliyoruz. Bölgede birkaç alanda spor faaliyetleri yapılıyor ancak geleneksel okçuluk alanında yapılan ilk müsabaka bu. Turnuvaya katılım sağlayan sporculara başarılar diliyorum. Bölgede spor faaliyetlerine destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Azez ilçesinde, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı
Suriye'nin Azez ilçesinde, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı
Suriye'nin Azez ilçesinde, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı
Suriye'nin Azez ilçesinde, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

22 yıllık kocasına 'Performansı düşük' deyip boşanma davası açtı
22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suriye'nin Azez ilçesinde, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında geleneksel okçuluk turnuvası yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 16:45:37. #1.15#

title