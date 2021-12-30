Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi yaralandı

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 1 kişi yaralandı
AA / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında 1 kişi yaralandı.

KİLİS (AA) - Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bombalı düzenekle yapılan terör saldırısında 1 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez'de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı.

Yaralı, bölgedeki hastanelere nakledilirken, çevrede de hasar oluştu.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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AA / Ömer Koparan - Son Dakika Haberleri

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