Suriye'nin Azez ilçesi kara teslim oldu

13.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:34

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yoğun kar yağışı bölgede yaşayan on binlerce sivilin hayatını olumsuz etkiliyor.

Kilis'in karşısında yer alan Azez ilçesi yıllar sonra yağan kara teslim oldu. İlçedeki AA ekipleri, beyaz örtüye bürünen kent merkezini havadan "drone" ile görüntüledi.

İlçedeki okullarda eğitime bir gün ara verilirken bunu fırsat bilen çocuklar da karın tadını doyasıya eğlenerek çıkardı.

Çok sayıda sığınmacının yaşadığı ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı, bazı çadırların zarar görmesine neden oldu.

Soğuk havanın etkili olduğu ilçede bazı köylere ulaşımda zorluk yaşanıyor.

Kaynak: AA