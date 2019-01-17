Suriye'nin Arap Birliği Üyeliği Arap Ülkelerinin Onayına Bağlı"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilebilmesinin üye ülkelerin onayına bağlı olduğunu söyledi.

Ebu Gayt, Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ebu Gayt, Suriye'nin 2011'de dondurulan Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üye ülkelerin çoğunun onay vermesi ve birtakım tepkilerin gelmeyeceğinden emin olunmasından sonra konunun öneri olarak sunulabileceğini belirten Ebu Gayt, "Suriye'nin yeniden Arap Birliğindeki yerini alarak çalışmalara başlaması konusunda Arap ülkelerinin onayının alınması halinde, Arap Birliği Genel Sekreterliği olarak bize düşen onlara hizmet etmektir. Genel Sekreter, Arap ülkelerinin çıkarlarını korumaya çalışır. Dolayısıyla alınan kararları anında uygularız." diye konuştu.

Şu ana kadar Suriye rejiminin Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesine ilişkin netlik kazanan bir durum olmadığını kaydeden Ebu Gayt, "Suriye meselesi, hassas ve birçok yönü bulunan bir konu. Suriye'nin, Arap Birliğinin kurucu ülkelerinden biri olduğunu itiraf etmek gerek." ifadelerini kullandı.

Ebu Gayt, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine ilişkin ise "Cumhurbaşkanı ile Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesinde ele alınacak maddeleri değerlendirdik." dedi.

Libya'nın zirveye katılmamasıyla ilgili olarak da Ebu Gayt, kendilerinin bu konuya müdahil olmadıklarını ve zirvenin başarıyla sonuçlanmasını temenni ettiklerini söylemekle yetindi.

Lübnan'daki Şii Emel Hareketi mensubu bir grup, geçen hafta düzenledikleri gösteriyle 19-20 Ocak'ta Beyturt'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne Libya'nın davet edilmesini protesto etmiş ve zirvenin yapılacağı binaya asılan Libya bayrağını parçalayarak yerine hareketin bayrağı ile 1978'de Libya'da kaybolan Şii İmam Musa Sadr'ın fotoğraflarını asmıştı.

Bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyala, Lübnanlı protestocuların Libya bayrağına yaptıkları saygısızlık nedeniyle Beyrut'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesini boykot kararı aldıklarını açıklamıştı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, dün Mısır'da yayın yapan DMC televizyonunda yaptığı açıklamada da Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesi için oy birliğinin gerekmediğini, 21 üye ülkeden 20, 18 veya 17'sinin kabul etmesi durumunda Şam'ın tekrar birliğe dönebileceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA