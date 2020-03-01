Suriye'nin Ahtarin beldesinde Türkiye'ye destek gösterisi
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Suriye'nin Ahtarin beldesinde Türkiye'ye destek gösterisi

Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesinde Türkiye'ye destek gösterisi düzenlendi.

01.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:58
Suriye'nin Ahtarin beldesinde Türkiye'ye destek gösterisi

'nin ilçesine bağlı Ahtarin beldesinde 'ye destek gösterisi düzenlendi.

Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'de yaşayanlar düzenledikleri destek gösterisinde rejimi protesto etti. Türkiye'ye destek sloganları atan halk, şehitler için de dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan gruptakiler, destek mesajları içeren çeşitli dövizler de taşıdı.

Destek gösterisine çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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