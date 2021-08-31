Suriye'nin Afrin ilçesine hava saldırısı düzenlendi
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Suriye'nin Afrin ilçesine hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin Afrin ilçesine hava saldırısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçesindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Feylak Şam grubunun askeri karargahına kimliği belirlenemeyen uçaklarla 5 hava saldırısı yapıldı.

Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçesindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Feylak Şam grubunun askeri karargahına kimliği belirlenemeyen uçaklarla 5 hava saldırısı yapıldı.

Afrin'in güneyindeki Basuta beldesinin İskan köyündeki karargaha sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda, SMO mensuplarının eğitim amaçlı dışarda olmaları nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

SMO bileşenlerinden Feylak Şam, kendisine ait "almohrarmedia.net" internet sitesinden yaptığı paylaşımda, söz konusu hava saldırısını Rusya'ya ait savaş uçaklarının düzenlediğini iddia etti.

Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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