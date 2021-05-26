Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla terör saldırısı: 5 sivil yaralandı
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Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla terör saldırısı: 5 sivil yaralandı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla terör saldırısı: 5 sivil yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında aracın yakınında bulunan 5 sivil yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi, çevrede maddi zarar meydana geldi.

İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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