Suriye muhalefetinin yeni başkanı Salim el-Muslat oldu
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Suriye muhalefetinin yeni başkanı Salim el-Muslat oldu

Suriye muhalefetinin yeni başkanı Salim el-Muslat oldu
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) başkanlığına, görev süresi dolan Nasır el-Hariri'nin yerine Salim el-Muslat seçildi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) başkanlığına, görev süresi dolan Nasır el-Hariri'nin yerine Salim el-Muslat seçildi.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nin medya ofisinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da düzenlenen 57. Olağan Genel Kurulda görev süresi biten Hariri'nin yerine Muslat getirildi.

Başkanlık seçimine tek aday olarak katılan Muslat, 81 üyeden 71'nin oyunu alarak, 2012'de kurulan SMDK'nın 9. başkanı oldu.

Muslat SMDK'ya bir yıl boyunca başkanlık edecek.

Genel kurulda Ruba Habbuş ve Abdulahad İstifo başkan yardımcılığına seçilirken, Heysem Rahme de SMDK Genel Sekreteri oldu.

Muslat Kimdir?

1959 Haseke doğumlu Muslat, Aralık 2018'de kurulan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinde 2020'den bu yana Genel Sekreter görevini yürütüyor.

ABD'de siyaset bilimi dalında yüksek lisans eğitimi alan Muslat, SMDK'nin çeşitli kurumlarında görev yaptı.

???????Muslat, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi'nde de bir dönem sözcülük görevini yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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