Suriye muhalefetinin Doha Büyükelçisi Nizar el-Hiraki İstanbul'da hayatını kaybetti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Doha Büyükelçisi Nizar el-Hiraki, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SMDK tarafından yapılan basın açıklamasında, SMDK Doha Elçisi Nizar el-Hiraki'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Katar tarafından büyükelçi olarak kabul edilen ve Suriye muhalefetinin yurt dışındaki resmi temsilcisi olan Büyükelçi Hiraki'nin ailesine başsağlığı dilendi.

Muhalifler, Suriye'nin meşru temsilcisi olarak kabul edildikleri Doha Büyükelçiliğini 2013 yılında açmıştı.

Nizar el-Hiraki, 2013 yılından bu yana Suriye muhalefetinin Doha Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Temim Hocaoğlu