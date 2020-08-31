Suriye muhalefetinin aşiret temsilcilerinden Tel Abyad ilçesine ziyaret - TEL
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suriye muhalefetinin aşiret temsilcilerinden Tel Abyad ilçesine ziyaret - TEL

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonuna (SMDK) bağlı aşiret temsilcilerinden oluşan heyet, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret etti.

31.08.2020 20:49 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:56

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonuna (SMDK) bağlı aşiret temsilcilerinden oluşan heyet, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret etti.

Suriye muhalefetinin çatı örgütü SMDK heyeti, Tel Abyad halkına hizmet veren Yerel Meclis ile Aşiret ve Kabileler Meclisine ziyarette bulundu.

Heyette, SMDK'nin Genel Sekreteri Abdulbasit Abdullatif, Şanlıurfa Aşiretler Koordinatörü Amer el-Beşir, SMDK'deki aşiret temsilcilerinden Salem Abdülaziz Sulayt ve siyasi üyeler yer aldı.

Heyet, Tel Abyad sınır kapısını ziyaretinden sonra Yerel Meclis üyeleri ile bir araya gelirken, Yerel Meclis Başkanı Vail el-Hamdo'dan Meclisin çalışmaları sırasında yaşanan zorlukları dinledi.

SMDK'nin aşiret temsilcilerinden Salem Abdülaziz Sulayt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede halkın yaşadığı sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sulayt, bölgeye ziyaretlerini sürdüreceklerini belirterek, "Bölge tarımsal bir bölgedir. Sorunlar ağırlıklı olarak çiftçilerle alakalıydı. Bu sorunların çözüme kavuşması için en kısa sürede yetkililerle görüşeceğiz." dedi.

Aşiret meclisi üyesi Ebu Ali Siccu da yerinden edilenlerin geri dönüşlerini en kısa zamanda gerçekleştirmek için bölgedeki güvenliği güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Ebu Ali Siccu, "Güvenliğin sağlanması adına hızlı adımlar atılabilmesi için Suriye Milli Ordusu, Yerel Meclis, Askeri ve Sivil Polisler, Aşiret ve Kabileler Meclisi arasında görüşmeler sürüyor." diye konuştu.

İmkanlar çerçevesinde bölgede tarımsal sorunları ele alıp sıraladıklarını belirten Ebu Ali, "Bölge sakinlerinin temel geçim kaynağı olan tarım sorunlarını dinledik. Buğday ve arpanın ihracatında hız kazandırılması için Türkiye'deki yetkililerle görüşmelerimiz olacak. En kısa sürede bütün sorunların çözülmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Suriye muhalefetinin aşiret temsilcilerinden Tel Abyad ilçesine ziyaret - TEL

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada 3. Sayfa
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini...
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Magazin
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 22 milyon euro istiyor
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 22 milyon euro istiyor
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti
Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Emrah Demet Şener Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Ali Koç Jose Sosa Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Düğün Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Suriye muhalefetinin aşiret temsilcilerinden Tel Abyad ilçesine ziyaret - TEL - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 21:06:24. #1.14#
title