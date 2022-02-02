Suriye muhalefetinden, YPG/PKK'nın Bab ilçesindeki sivillere saldırmasına tepki Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye muhalefetinden, YPG/PKK'nın Bab ilçesindeki sivillere saldırmasına tepki Açıklaması

AA, Ethem Emre Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Suriye muhalefetinden, YPG/PKK'nın Bab ilçesindeki sivillere saldırmasına tepki Açıklaması

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Bab ilçe merkezindeki sivilleri roket saldırısıyla hedef alan YPG/PKK'nın savaş suçu işlediğini bildirdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Bab ilçe merkezindeki sivilleri roket saldırısıyla hedef alan YPG/ Pkk'nın savaş suçu işlediğini bildirdi.

Suriye muhalefetinin çatı örgütü SMDK, terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın akşam saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Bab ilçe merkezine gerçekleştirdiği roketli saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terörist PYD milisleri Bab ilçesine roketle saldırarak savaş suçu işledi. Bab ilçesindeki hain saldırı sivilleri korkutmayı, istikrarı bozmayı ve daha fazla göç dalgasını oluşturmayı amaçlamaktadır." denildi.

Sivilleri hedef alan söz konusu saldırının "katliam" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Uluslararası toplumdan bu (YPG/PKK) milislerin terörüne karşı ciddi bir tutum sergilemelerini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın akşam saatlerinde Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda 9 sivil yaşamını yitirmiş, 30 sivil yaralanmıştı.

AA / Ethem Emre Özcan - Güncel

Suriye, Savaş, PKK, YPG, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title