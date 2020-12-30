Suriye muhalefetinden Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili BM'ye mektup

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır Hariri, Lübnan'ın kuzeyindeki Minye bölgesinde yer alan mülteci kampının ateşe verilmesiyle ilgili Birleşmiş Milletlere (BM) mektup gönderdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır Hariri, Lübnan'ın kuzeyindeki Minye bölgesinde yer alan mülteci kampının ateşe verilmesiyle ilgili Birleşmiş Milletlere (BM) mektup gönderdi.

SMDK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hariri, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentine bağlı Minye bölgesinde bulunan mülteci kampının 26 Aralık'ta yakılmasına ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Philippe Grandi'ye mektup iletti.

Mektupta Minye'deki kampta zarar gören mültecilere dair BM yetkililerine bilgi veren Hariri, yangında onlarca Suriyeli mültecinin yaralandığını belirtti.

Hariri, Lübnan'da Esed rejimiyle yakın ilişkileri bulunan bazı yetkililerin Irkçı söylemleri yüzünden benzer olayların yaşandığını kaydetti.

Lübnan'da bazı güvenlik birimlerinin de Suriyeli mültecilere baskı uyguladığını savunan Hariri, "Bu durum sorunların çözümünde ilkel yöntemleri egemen kılıyor. Yargı ve kanun üstünlüğü zarar görürken, intikamcı yöntemler devreye giriyor." ifadesini kullandı.

Hariri, Lübnanlı yetkililere ve uluslararası topluma mültecilerin korunması konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısını yaptı.

SMDK Başkanı Hariri, yangından sonra mültecilere destek olan Minye halkına da teşekkür etti.

Mülteci kampının yakılması

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da 26 Aralık'ta bir grup Lübnanlı genç ile Suriyeli mülteciler arasında çıkan gerginlik silahlı kavgaya dönüşmüştü. Lübnanlı gençler, Suriyeli grupla girdikleri tartışmanın ardından kente bağlı Minye bölgesinde yaklaşık 80 Suriyeli mülteci ailenin yaşadığı bir çadır kampını, elektrikleri kestikten sonra ateşe vermişti.

Lübnan ordusu önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, kampın ateşe verilmesiyle sonuçlanan kavgaya karışan 6'sı Suriyeli olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan