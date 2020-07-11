Suriye muhalefeti yeni başkanını seçti
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Suriye muhalefeti yeni başkanını seçti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nda (SMDK) görev süresi dolan Enes el-Abde'nin ardından başkanlığa Dr. Nasır el-Hariri seçildi.

Suriye muhalefeti yeni başkanını seçti
11.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:31

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nda (SMDK) görev süresi dolan Enes el-Abde'nin ardından başkanlığa Dr. Nasır el-Hariri seçildi.

SMDK'nin medya ofisinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da düzenlenen 51. Olağan Genel Kurulu'nda Abde'nin yerine, muhaliflerin oluşturduğu ve Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) olarak bilinen "Suriye Müzakere Komitesi" eski başkanı Hariri seçildi.

Başkanlık seçimine tek aday olarak katılan Hariri, kurulda 88 üyeden 76'sının oyunu alarak, SMDK'ya bir yıl boyunca başkanlık edecek.

Genel kurulda Ruba Habbuş, Abdulhakim Beşşar ve İkab Yahya başkan yardımcılığına seçildi. Abdulbasit Abdullatif ise yeniden SMDK Genel Sekreteri oldu.

Hariri Kimdir?

1977 Dera doğumlu Hariri, Kasım 2017-Haziran 2020 döneminde MYK'ya başkanlık etti.

Hariri, Suriye'de halk ayaklanmasının başlamasıyla, Haziran 2011'de "Özgür Doktorlar Sendikası"nı kurarak muhaliflere katıldı, 2015'te ise SMDK'da genel sekreterlik görevine seçildi.

Kaynak: AA

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