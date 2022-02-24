Suriye muhalefeti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine tepki gösterdi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK), Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadı.

Suriye muhalefetinin çatı örgütü SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Ulusal Koalisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınıyor ve dünyayı buna kararlı şekilde karşı koymaya davet ediyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın müdahalesine karşı harekete geçilmesi için uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, "Suriye halkı olarak dost Ukrayna halkının yanındayız, Rusya'ya karşı direnişlerini destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Öte yandan Esed rejimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik aldığı tüm kararları desteklediklerini açıklamıştı. Suriye'ye Eylül 2015'te doğrudan askeri müdahale yapan Rusya da Esed rejimi güçlerine destek veriyor.