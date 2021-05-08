Suriye muhalefeti, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
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Suriye muhalefeti, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı

Suriye muhalefeti, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere vahşice saldırmasını ve Kudüs halkına yönelik yasa dışı uygulamalarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

SMDK, açıklamada, haksızlığa karşı Filistin halkının yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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