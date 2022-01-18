Suriye muhalefeti: BM'nin halihazırdaki çabalarında olumlu bir girişim göremiyoruz

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye krizine ilişkin halihazırdaki çabalarında olumlu bir girişim göremediklerini söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salim el-Muslat, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye krizine ilişkin halihazırdaki çabalarında olumlu bir girişim göremediklerini söyledi.

Muslat, Katar'ın başkenti Doha'daki 3 günlük temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Suriye krizine hızlı bir çözüm bulunması ve halkın yaşadığı çilenin son bulması temennisinde bulunan Muslat, "Beşşar Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönmesi veya onunla normalleşme çabaları, rejimi işlediği suçlar için ödüllendirme anlamına geldiği gibi İran'ın bölgeye ve halklarına yönelik felaket planına da katkıdır." diye konuştu.

Katarlı yetkililerle olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Muslat, Suriyelilerin yaşadığı çileyi sonlandıracak hızlı çözüm için Katar'la temasların önemli olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüşmesine de değinen Muslat, Suriye halkının davasının sadece insani yönüyle görülmesini kabul etmeyeceklerini Pedersen'e ilettiklerini söyledi.

Pedersen ile görüşmesinde, müzakere turlarının başladığı 2014 yılından beri Esed rejiminin sürekli çözüm çabalarını baltaladığına dikkati çektiklerini ifade eden Muslat, "BM'nin halihazırdaki çabalarında olumlu bir girişim göremiyoruz, Esed rejiminin de siyasi sürece yaklaşımında bir ciddiyet görmüyoruz." dedi.

Yemen'deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik dün gerçekleştirdiği saldırıya da değinen Muslat, İran'a bağlı milislerin Arap ülkelerine düzenleyebileceği "her türlü terör eylemini kınadıklarını" ifade etti.