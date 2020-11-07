Suriye muhalefeti, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı
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FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

Suriye muhalefeti, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı

07.11.2020 23:13 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:16
Suriye muhalefeti, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'ye başkanlık eden Hariri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ı tebrik ederiz. Biden yönetiminden Suriye konusunda ciddi bir iş birliği ve rejim üzerinde uluslararası baskıyı harekete geçirmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, resmi olmayan sonuçlara göre, 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Biden'ın kazanarak 46'ncı ABD başkanı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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