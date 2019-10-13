Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyor

Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyor

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da sivillerin güvenliğini sağlıyor.

13.10.2019 15:50
Suriye Milli Ordusu sivillerin güvenliğini sağlıyor

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da sivillerin güvenliğini sağlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn dün öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG'den arındırıldı. Suriye Milli Ordusu, Resulayn'daki sivillere yardım ederek güvenliğini sağlıyor.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA
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