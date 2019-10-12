Suriye Milli Ordusu Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi
Suriye Milli Ordusu Resulayn Şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi.
Suriye Milli Ordusu Resulayn Şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 09 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12.10.2019 tarihi sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı bildirildi. - ANKARA