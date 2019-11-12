Suriye Milli Ordusu Resulayn'da mühimmat buldu
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Suriye Milli Ordusu Resulayn'da mühimmat buldu

Suriye Milli Ordusu'nun Resulayn'da yaptığı arama tarama çalışmalarında çok sayıda mühimmat bulundu.

12.11.2019 08:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:11
Suriye Milli Ordusu Resulayn'da mühimmat buldu

'nun 'da yaptığı arama tarama çalışmalarında çok sayıda mühimmat bulundu.


Alınan bilgiye göre, Resulayn'da SMO unsurları; 18 adet 120 mm havan, 7 adet 80 mm havan, 9 adet 60 mm havan, 65 adet EYP mühimmatı buldu. Havanların üzerinde herhangi bir yazı bulunmadığı ve yivsiz olduğundan Doğu bloku ülkelerine ait olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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