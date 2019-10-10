- Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a İlerliyor

10.10.2019 15:31

- Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a ilerliyor

TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a doğru ilerliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'na dün başlamıştı. Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. Bölgede bulunan bazı köyler alınırken, Suriye Milli Ordusu Resulayn'a doğru ilerliyor.

Kaynak: İHA