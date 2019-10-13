Suriye Milli Ordusu PKK'nın kampını ele geçirdi

13.10.2019 20:10

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ın çevresindeki YPG/PKK'ya ait Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusu, Resulayn çevresindeki Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA