Suriye Milli Ordusu oturanlara hitap ediyor

Suriye Milli Ordusu oturanlara hitap ediyor

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon için bölge halkını uyardı.

08.10.2019 15:50
Suriye Milli Ordusu oturanlara hitap ediyor

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon için bölge halkını uyardı.


Suriye geçici hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bölge halkı uyarılarak terör örgütlerine son bulması için operasyonun önemine vurgu yapıldı. Suriye Milli Ordusunun Suriye halkının yararına çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. - CERABLUS

Kaynak: İHA
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