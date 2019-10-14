14.10.2019 16:18

(KİLİS- Suriye Milli Ordusu'nun Şanlıurfa'ya sevkiyatı sürüyor

KİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçları ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Gaziantep üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa sınırına hareket etti. Sevkıyatların peyder pey devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA