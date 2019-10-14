Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi
Suriye Milli Ordusu'nun bayrağı Tel Abyad'da göndere çekildiSuriye, (DHA)- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası, şehrin merkezinde SMO bayrağı göndere çekildi.
Suriye Milli Ordusu'nun bayrağı Tel Abyad'da göndere çekildi
Suriye, (DHA)- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası, şehrin merkezinde SMO bayrağı göndere çekildi.
Akçakale'de yaşayan Tel Abyadlılar yollarda kutlama yaparak şehrin terörden temizlenmesini kutluyor.