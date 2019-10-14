Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası, şehrin merkezinde SMO bayrağı göndere çekildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası, şehrin merkezinde SMO bayrağı göndere çekildi.
Akçakale'de yaşayan Tel Abyadlılar yollarda kutlama yaparak şehrin terörden temizlenmesini kutluyor.
Görüntü Dökümü
-----------------------------------Bayrağın göndere çekilme anları
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