Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi

Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası, şehrin merkezinde SMO bayrağı göndere çekildi.

14.10.2019 12:41
Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Tel Abyad'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası, şehrin merkezinde SMO bayrağı göndere çekildi. 

Akçakale'de yaşayan Tel Abyadlılar yollarda kutlama yaparak şehrin terörden temizlenmesini kutluyor.

Görüntü Dökümü

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-Bayrağın göndere çekilme anları

-Detaylar


Kaynak: DHA
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