Suriye Milli Ordusu'ndan son 2 günde 7 asker şehit oldu

14.10.2019 21:40

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda son iki günde teröristlerle girilen çatışmalarda harekata destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 7 asker şehit oldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin çeşitli noktalarında YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor.

Son iki gündeki operasyonlarda 7 SMO askeri şehit düştü, 51 asker yaralandı.

Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana ise 23 SMO askeri şehit oldu, 108 asker yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 2 ilçe merkezi, 1 belde ve onlarca köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Kaynak: AA